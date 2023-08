PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein+++Verkehrsunfall mit verletzter Person+++Unfallflucht+++Diebstahl+++Versuchter Einbruch in Schule+++Diebstahl einer Geldbörse+++

Pressemitteilungen der Polizei für den Landkreis Limburg-Weilburg (ots)

1. Pkw landet in Böschung, Fahrer alkoholisiert und ohne Führerschein

Tatort: L 3281 Mengerskirchen

Tatzeit: Samstag, 19.08.2023, 19:55 Uhr

Am frühen Samstagabend befuhr ein 37 Jahre alter Mann mit einem weißen VW Caddy die L 3281 von Winkels nach Mengerskirchen. Aus zunächst unerklärlichen Gründen kam der Fahrer des Caddys von der Fahrbahn ab und landete in der Böschung. Unfallzeugen verständigten die Polizei, die bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen konnten. Mit knapp 2,6 Promille war der Mann keinesfalls mehr fahrtauglich. Er wurde für eine Blutentnahme und weitere Maßnahmen zur Polizeistation Weilburg verbracht.

2. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Roller in Weilburg; Rollerfahrer leicht verletzt

Unfallort: Sudetenstraße/ Frankfurter Straße in Weilburg

Unfallzeit: Samstag, 19.08.2023, 09:37 Uhr

Am Samstagmorgen kollidierte ein Pkw mit einem Roller im Einmündungsbereich der Sudetenstraße/ Frankfurter Straße in Weilburg. Die 82 Jahre alte Fahrerin eines weißen SEAT Ibiza fuhr auf der Frankfurter Straße und bog nach links in die Sudetenstraße ab. Dabei fuhr sie über die Fahrbahnmitte und stieß mit dem 76-jährigen Rollerfahrer aus Weilburg zusammen, welcher von der Sudetenstraße aus nach rechts in die Frankfurter Straße abbiegen wollte. Der Rollerfahrer erlitt Kratzer und Schürfwunden. Zusätzlich entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

3. Verkehrsunfallflucht, Taunusstraße Weilburg

Unfallort: Taunusstraße in Weilburg

Unfallzeit: 13.08.2023, 14:00 Uhr bis 19.08.2023, 18:30 Uhr

In der vergangenen Woche stellte der Besitzer eines weißen SEAT CUPRA Ateca diesen in der Taunusstraße in Weilburg ab. In diesem Zeitraum beschädigte ein einparkendes Fahrzeug den weißen SEAT und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. An dem SEAT entstand Sachschaden an der Fahrzeugfront von mindestens 2.000,00 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Weilburg 06471 3986-0 in Verbindung zu setzen.

4. Diebstahl aus Wohnung im Altenwohnheim

Tatort: 65549 Limburg, Breites Driesch

Tatzeit: vor Samstag, den 19.08.2023

Ein unbekannter Täter verschaffte sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu der Wohnung der 86-jährigen Geschädigten. Dort wurde Bargeld aus dem Nachttisch sowie Schmuck aus einer Schatulle auf der Kommode im Schlafzimmer entwendet. Zusätzlich wurde Kiste mit alten Münzen ausländischer Währung entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von 9000 EUR.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

5. Versuchter Einbruch in Erlenbachschule in Elz

Tatort: 65604 Elz, Hadamarer Straße 13 - Erlenbachschule

Tatzeit: Samstag, 19.08.23, 22:10 Uhr - 22:32 Uhr

Zur Tatzeit wurde gemeldet, dass sieben bis acht Personen über den Zaun des Schulgeländes geklettert wären. Bei Eintreffen der Streife konnten keine Personen mehr auf dem Gelände der Schule angetroffen werden. Allerdings konnte eine aufgebrochene Tür festgestellt werden. Das Schulgebäude wurde durchsucht, aber es konnte niemand angetroffen und auch nicht auffälliges festgestellt werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

6. Diebstahl einer Geldbörse

Tatort: 65549 Limburg, Bahnhofsplatz

Tatzeit: Sonntag, 20.08..2023, 01:50 Uhr - 02:30 Uhr

Der Geschädigte saß auf einer Bank am Brunnen. Ein unbekannter Täter entwendete die Geldbörse des Geschädigten auf unbekannt Art und Weise.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell