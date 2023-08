PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Kokain per Paket erhalten +++ Mit Messer angegriffen +++ Einbruch in Gartenhütten +++ Snackautomat aufgebrochen +++ Wegrollendes Wohnmobil verletzt Fahrer +++ Auto kracht durch Hoftor

Limburg (ots)

1. Kokain per Paket erhalten,

Hünfelden, Montag, 21.08.2023, 12:45 Uhr

(kd)Am Montagmittag hat ein 86-jähriger aus Hünfelden fälschlicherweise ein Paket mit Kokain erhalten. Der Mann hatte von einem Paketzusteller ein Paket ohne Absender entgegengenommen. Als er diese öffnete und den Inhalt sah, verständigte der Mann die Polizei in Limburg. Die entsandte Streife bestätigte den Verdacht des Mannes, in der Postsendung befanden sich knapp über 90 Gramm Kokain. Die Drogen im Wert von ungefähr 7.000 Euro wurden sichergestellt und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

2. Mit Messer angegriffen,

Limburg, Dietkirchener Weg, Montag, 21.08.2023, 22:40 Uhr

(kd)In Limburg wurde am Montagabend ein Mann mit einem Messer angegriffen. Der 25-Jährige aus Limburg wurde gegen 22:40 Uhr in der Dietkirchener Straße von vier Unbekannten unter einem Vorwand angesprochen. Im Verlauf seien die vier Männer, welche laut dem Geschädigten "arabisch" aussahen, immer aggressiver geworden. Einer der Männer soll den 25-Jährigen dann mit einem Messer angegriffen und am Handgelenkt verletzt haben. Die Männer seien alle über 180 cm groß gewesen und hätten kurze schwarze Haare mit einem "Undercut" gehabt. Die Täter flüchteten und der Geschädigte musste zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden. Wer Hinweise geben kann wird gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.

3. Einbruch in Gartenhütten,

Hünfelden, Heringen, Borngasse, Sonntag, 20.08.2023, 21:00 Uhr bis Montag, 21.08.2023, 11:30 Uhr

(kd)In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte zwei Gartenhütten in Hünfelden Heringen auf. Der oder die Täter begaben sich zwischen 21:00 Uhr und 11:30 Uhr auf die Gartengrundstücke in der Bornstraße. Aus den zwei aufgebrochenen Hütten entwendeten sie Werkzeuge, Grillbesteck, und ein Fernglas im Gesamtwert von knapp 400 Euro. Die Täter entkamen unerkannt und hinterließen einen Schaden von circa 200 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Snackautomat aufgebrochen,

Bad Camberg, Beuerbacher Landstraße, Montag, 21.08.2023, 23:30 Uhr bis Dienstag, 22.08.2023, 00:00 Uhr

(kd)Auf der Suche nach Bargeld haben sich in der Nacht von Montag auf Dienstag Diebe an einem Snackautomaten zu schaffen gemacht. Der oder die Täter begaben sich auf ein frei zugängliches Firmengelände in der Beuerbacher Landstraße und hebelten den Automaten auf. Sie flüchteten mit ihrer Beute von knapp über 100 Euro Bargeld und ließen den Automaten mit einem Schaden von circa 500 Euro zurück. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

5. Wegrollendes Wohnmobil verletzt Fahrer, Mengerskirchen, Am Seeweiher, Montag, 21.08.2023, 15:50 Uhr

(kd)In Mengerskirchen wurde am Montagmittag der Fahrer eines Wohnmobils durch sein wegrollendes Fahrzeug schwer verletzt. Der 77-jährige Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis wollte in der Straße "Am Seeweiher" eine Zufahrtsschranke passieren. Da er nicht nahe genug an das Kartenlesegerät heranfuhr, musste er aussteigen. Dabei vergaß er die Feststellbremse seines Wohnmobils anzuziehen. Das Fahrzeug rollte nach hinten und der Mann wurde durch die noch geöffnete Fahrertür mitgeschleift. Hierdurch wurde der Mann so schwer verletzt, dass er in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden musste. Das Wohnmobil kollidierte beim Zurückrollen noch mit einem Fahrradständer, wodurch fünf Fahrräder beschädigt wurden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 5.000 Euro.

6. Auto kracht durch Hoftor,

Weilmünster, Wolfenhausen, Bornachstraße, Montag, 21.08.2023, 15:10 Uhr

(kd)Am Montagmittag ist in Weilmünster Wolfenhausen ein Autofahrer durch ein geschlossenes Hoftor gefahren. Der 60-Jährige Opel-Fahrer aus dem Landkreis Limburg-Weilburg befuhr gegen 15:10 Uhr die Bornbachstraße aus Selters kommend. Kurz hinter dem Ortseingang verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in einer Kurve geradeaus. Er durchstieß ein geschlossenes Hoftor und kam im Hof zum Stehen. Der Mann wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Opel war nicht mehr fahrbereit, sodass eine Abschleppung veranlasst werden musste. Den Schaden schätzt die Polizei auf circa 20.000 Euro.

