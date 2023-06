Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Einbruch in die Oberschule Holzminden; Zeugen gesucht

Holzminden (ots)

In der Nacht zu Mittwoch den 28.06.2023 wurde in die Oberschule Holzminden, Billerbeck 4 eingebrochen und Bargeld entwendet. Bislang unbekannte Täter zerschlagen ein Fenster mit einem Ziegelstein und steigen in einen Büroraum im Erdgeschoss der Schule ein. Dieser Raum wird durchwühlt und ein aufgefundener Tresor aufgehebelt, daraus wird Bargeld entwendet. Anschließend oder zuvor versuchen diese Täter in die benachbarte Sporthalle einzubrechen. Hier bleibt es beim Versuch. Der angerichtete Gesamtschaden beläuft sich auf eine mittlere vierstellige Summe. Der/die Täter dürften das Objekt durch die eingeschlagene Scheibe auch wieder verlassen haben. Die Kriminaltechnik des Polizeikommissariat Holzminden hat den Tatort aufgenommen und umfangreich Spuren sichern können. Der Kriminaldienst bittet mögliche Zeugen, sich mit der Polizei Holzminden unter 05531-958-0 in Verbindung zu setzen.

