Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfallflucht durch Radfahrerin in Emmerthal - Kirchohsen: Polizei sucht Zeugen

Hameln (ots)

Am Samstag (24.06.2023) gegen 17:25 Uhr, kam es auf der Hauptstraße in Emmerthal-Kirchohsen zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr eine junge weibliche Radfahrerin mit ihrem Fahrrad (augenscheinlich Mountainbike) die Hauptstraße aus Richtung Kernkraftwerk kommend in Richtung Berliner Straße. Dabei stieß sie gegen den hinteren linken Heckbereich eines am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen PKW Audi und stürzte. Es entstand Sachschaden an dem Pkw.

Kurz danach hielt ein vorbeikommender männlicher Motorrollerfahrer an der Unfallstelle an und unterhielt sich mit der Unfallverursacherin. Nachdem dieser weitergefahren war, verließ auch kurz danach die Unfallverursacherin den Unfallort ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Es wird daher gebeten, dass sich der Motorrollerfahrer oder andere Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder der Identität der bislang unbekannten Radfahrerin geben können, bei der Polizeistation Emmerthal unter der Telefonnr. 05155/959500 melden.

