Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Büdesheim (ots)

Am Mittwoch, den 15.03.2023, befuhr die Geschädigte gegen 07:20 Uhr die K 172 von Birresborn aus kommend in Richtung Büdesheim. In einer Linkskurve kam ihr ein nach ihren Angaben weißer Transporter entgegen, welcher die Straße in entgegengesetzter Richtung befahren habe. Da der Transporter sehr weit mittig fuhr, musste die Geschädigte nach rechts ausweichen. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn verlor sie dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug und verunfallte. Der Transporter setzte seine Fahrt jedoch ungehindert fort.

Ein weiterer Zeuge habe den Transporter ebenfalls feststellen können, er beschreibt diesen jedoch als "postgelb", ohne eine Aufschrift. Zudem konnte das Kennzeichenfragment DAU-??? abgelesen werden.

Zeugen, die weitere Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm, Tel.: 06551-9420, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell