POL-HM: Durchsuchungsmaßnahmen im Zusammenhang mit einer Einbruchsserie in Hameln

Holzminden (ots) - In der Nacht zu Samstag, 24.06.2023 kam es am Liebigstadion in Holzminden zu einem Einbruch in einen Büroraum. Der/die Täter verschafften auf noch unbekannte Art und Weise Zutritt zum Stadiongelände und dem Büro. In dem Büro wurde u.a. ein Wandtresor aufgebrochen und daraus diverse Schlüssel für das Stadiongelände entwendet. Der Kriminaldienst der Polizei Holzminden hat die Ermittlungen ...

