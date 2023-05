Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht Edenkoben

Bild-Infos

Download

Landau (ots)

Am 20.05.2023 zwischen 07:00-11:30 Uhr hatte ein Winzer seinen PKW an einem Wirtschaftsweg nördlich der K6 zwischen Kreisel am Fitnessstudio und Einmündung zur A65 abgestellt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer streifte in diesem Zeitraum das Heck des Fahrzeuges und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der Schäden dürfte es sich beim unfallverursachenden Fahrzeug um einen Traktor oder um ein Geländefahrzeug handeln.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell