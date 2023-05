Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Gerolstein (ots)

Am 10.05.2023 gegen 13:30 Uhr befuhr ein Linienbus die Geeser Straße in Gerolstein. Hier hielt dieser an der Bushaltestelle an.

Hinter dem Bus querte ein achtjähriges Kind die Fahrbahn und kollidierte mit einem auf der Straße fahrenden Kleinbus.

Das Kind lief gegen die Fahrzeugseite, wurde vom Außenspiegel erfasst und im Kopfbereich glücklicherweise nur leicht verletzt.

Das Spiegelglas des Fahrzeuges wurde beschädigt.

Das Kind wurde mit dem Verdacht einer Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell