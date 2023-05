Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: dreister Diebstahl einer Sitzbank der evangelischen Kirchengemeinde

Traben-Trarbach (ots)

Wie der Polizei erst am heutigen Mittwoch, 10.05.2023 mitgeteilt wurde, kam es im Tatzeitraum von Donnerstag, 04.05.2023, 16:00 Uhr bis Montag, 08.05.2023, 09:00 Uhr zum Diebstahl einer Sitzbank im Stadtteil Traben. Die gestohlene Sitzbank gehörte der evangelischen Kirchengemeinde und war, ohne fest arretiert gewesen zu sein, im Eingangsbereich der evangelischen Peterskirche aufgestellt. Der Abtransport muss aufgrund des hohen Eigengewichts der Bank von mindestens zwei Personen durchgeführt worden sein. Da diese Sitzbank des Öfteren auch von Jugendlichen genutzt wird, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Sitzbank von Jugendlichen unbeobachtet an eine andere Stelle transportiert wurde. An dieser Stelle weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei um kein Kavaliersdelikt handelt und die Tat als Diebstahl strafrechtlich verfolgt wird. Personen, die Hinweise zur Tat oder möglichen Täter geben können, oder kürzlich eine massive, aus Hartplastik bestehende Sitzbank an einer ungewöhnlichen Stelle, an der zuvor keine Bank stand, festgestellt haben melden sich bitte bei der Polizeiwache in Traben-Trarbach oder jeder anderen Polizeidienststelle.

