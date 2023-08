Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis: Gefährliche Körperverletung bei Hemsbacher Kerwe

Hemsbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kam es gegen 00:30 Uhr in der Hildastraße zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 22-Jährigen, welcher sich gerade zu Besuch in einem Biergarten eines Restaurants aufhielt. Eine bislang unbekannte vier bis sechsköpfige Personengruppe schlug demnach auf den 22-Jährigen mit Fäusten ein. Durch unbeteiligte Personen wurden die Tatverdächtigen von dem 22-Jährigen zunächst getrennt. Nach wenigen Minuten ging die Gruppe jedoch abermals mit Fäusten auf den jungen Mann los. Dieser erlitt hierbei leichte Verletzungen im Kopfbereich. Über weitere Verletzungen ist nichts bekannnt. Die Tätergruppierung entfernte sich hiernach in unbekannte Richtung.

Der Polizeiposten Hemsbach hat die Ermittlungen aufgenommen und ist nun auf der Suche nach Zeugen die Angaben zu den bislang unbekannten Tätern oder dem Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06201/790816 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell