Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Hausmeisterräumlichkeit - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 12:30 Uhr, bis Montag, 06:20 Uhr, verschaffte sich eine bisher unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt in eine die Abstellkammer eines Gebäudes im Margot-Becke-Ring. Die Täterschaft hebelte mit einem bisher unbekannten Werkzeug die Tür der Räumlichkeit auf und gelangten so in das Innere. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden keinerlei Gegenstände entwendet. Hinweise zur Täterschaft sind nicht bekannt. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Tel.: 06221/3418-0, entgegen.

