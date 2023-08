Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St.Leon-Rot, Rot/ Rhein-Neckar-Kreis: Mobiltelefon aus Auto entwendet

St.Leon-Rot, Rot/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Den kurzen Zeitraum am Montagvormittag von 11:00 Uhr bis 11:15 Uhr nutzte eine bislang unbekannte Täterschaft aus, um aus dem auf einem Kundenparkplatz in der Hauptstraße geparkten Auto ein Mobiltelefon aus der Mittelkonsole zu entfernen. Da es die Außentemperatur zuließ, ließ der Halter des Mercedes seine Hündin im Auto sowie alle Fensterscheiben einen Spalt breit offen. Sein Handy lag in der Mittelkonsole, das nach seinem Einkauf nicht mehr auffindbar war. Womöglich griff der bislang Unbekannte durch die offenen Fenster, um an das Mobiltelefon zu gelangen.

Der Polizeiposten St-Leon-Rot hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienlichen Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

