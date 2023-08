Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet und dann weggefahren

Walldorf (ots)

Am Montagvormittag, gegen 11:10 Uhr, befuhr eine 79-Jährige mit ihrem Skoda die Hardtstraße in Richtung Schwetzinger Straße, hier überquerte sie die Kreuzung um in Richtung Rheinstraße zu fahren. Allerdings übersah sie hierbei die Vorfahrt des nahenden Linienbusses und setzte ihre Fahrt unvermindert fort. Der Fahrer des Linienbusses musste aufgrund dessen stark abbremsen, wodurch zwei Fahrgäste im Bus zu Fall kamen und sich leicht verletzten. Die beiden Fahrgäste wurden durch Kräfte des Rettungsdienstes in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und dort weiter medizinisch versorgt.

Die 79-Jährige wurde im Nachgang an ihrer Wohnanschrift angetroffen.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

