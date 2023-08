Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg, Altstadt: Lkw der Müllabfuhr beschädigt mehrere Fahrzeuge

Heidelberg (ots)

Am Montagmorgen, um 06:30 Uhr, befuhr ein Lkw-Fahrer der Müllabfuhr die Heiliggeiststraße und bog in die Mönchgasse in Richtung Hackteufel ab. Aufgrund der nassen Pflastersteine geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte mit einem geparkten Mitsubishi. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden in der Folge noch weitere geparkte Fahrzeuge beschädigt, da der Mitsubishi auf einen Mercedes, dieser auf einen Land Rover, dieser auf einen BMW und im weiteren Verlauf dieser auf einen Fiat und einen VW Transporter geschoben wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 70.000 EUR.

Verletzt wurde glücklicherweise bei diesem Unfall niemand.

Der Mitsubishi musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat zum Unfallhergang die Ermittlungen aufgenommen.

