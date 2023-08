Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reichartshausen

Rhein-Neckar-Kreis: Zusammenstoß konnte verhindert werden - Unfallflucht auf der L 532 - Zeugen gesucht!

Reichartshausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Montagmittag gegen 12:50 Uhr befuhr ein 19-jähriger Hyundai-Fahrer die L 532 von Waldwimmersbach kommend in Fahrtrichtung Aglasterhausen, als ihm in einer Rechtskurve ein bislang unbekannter Audi-Fahrer auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Um eine Kollision noch rechtzeitig zu verhindern, musste der Hyundai-Fahrer in den rechten Grünsteigen ausweichen und verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug, weshalb er ins Schleudern geriet. Unverletzt kam der Fahrer dann rechts neben der Fahrbahn zum Stehen. Es kam zu keinem Zusammenstoß zwischen den beiden Autos. Der bislang unbekannte Audi-Fahrer flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Über das Fluchtfahrzeug ist bislang bekannt, dass es sich um einen Audi, in der Farbe Blau/Silber metallic handeln soll und dass das Fahrzeug älteren Baujahrs (unter 2010) sein soll. Durch den Unfall wurde der Hyundai beschädigt, war jedoch noch fahrbereit. Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sich hinter dem Hyundai-Fahrer befunden haben und womöglich weitere Angaben zum Unfallhergang sowie zum Unfallverursacher machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07261/ 690-0 zu melden.

