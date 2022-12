Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rettungshubschrauber landet auf Rheydter Marktplatz

Mönchengladbach-Rheydt, 20.12.2022, 12:14 Uhr, Marktstrasse/Marktplatz (ots)

Am Dienstagmittag wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz auf der Marktstrasse gerufen. Ein Patient musste notfallmedizinisch versorgt werden. Auf Grund der Schwere der Verletzung wurde der Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg angefordert. Die Feuerwehr sperrte daraufhin zusammen mit der Polizei den Rheydter Marktplatz mit Flatterband ab, so dass der Rettungshubschrauber dort sicher landen konnte. Nach der medizinischen Erstversorgung des Patienten im Rettungswagen wurde dieser dann mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Im Einsatz waren ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr sowie der Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Thorsten Gornik

