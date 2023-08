PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Auseinandersetzung mit Messer an der Südseite Bahnhof Limburg, Tödlicher Verkehrsunfall nach Frontalzusammenstoß Gemarkung Ellar

Limburg (ots)

Auseinandersetzung mit Messer Südseite Bahnhof

Zeit: Freitag, 25.08.2023, 21.28 Uhr

Ort: Limburg, Eisenbahnstraße

Ein 41 - jähriger Bewohner der Wohnsitzlosenunterkunft in der Eisenbahnstraße geriet mit 2 Gästen im Außenbereich in Streit. Einer der beiden Gäste, mit schwarzer Hautfarbe, verletzte den Mann dann mit einem Messer am Unterarm und am Ohr. Zudem wurde ihm ein Augenbrauenpiercing herausgerissen. Der Mann ging dann in sein Zimmer und holte sich dort ein Taschenmesser um damit zu den Angreifern zurückzugehen. Diese hatten sich jedoch bereits entfernt. Vermutlich aus Wut darüber zerkratzte er dann das Heck hinten rechts an einem grauen Daimler C 220. Es entstand ein Sachschaden von 500.- EUR. Danach ging der Mann wieder in sein Zimmer und rief dabei noch auf der Straße ausländerfeindliche Parolen und Drohungen. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung, Volksverhetzung und Bedrohung verantworten. Da nicht ausgeschlossen werden konnte dass der Mann schwerer verletzt sein könnte, wurde er in seinem Zimmer aufgesucht. Da er zunächst nicht öffnete und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden könnte, wurden Verstärkungskräfte hinzugezogen. Nachdem dann ein Kontakt zu ihm hergestellt werden konnte, wurde festgestellt, dass seiner Verletzungen nicht behandlungsbedürftig waren und er zu Hause belassen werden konnte.

Tödlicher Verkehrsunfall

Zeit: Samstag, 26.08.2023, 01.54 Uhr

Ort: Gemarkung Waldbrunn - Ellar, L 3022, Kilometer 1,9

Ein 25 - jähriger aus Neu - Anspach befuhr mit seinem Ford Fiesta die L 3022 aus Richtung Ellar in Richtung Steinbach. In Höhe der Bauernhöfe geriet er aus bisher noch ungeklärter Ursache, möglicherweise durch starken Regen, auf die Gegenfahrspur. Dabei stieß er frontal mit einem 42 - jährigen Fahrer eines VW Golf zusammen. Der Fahrer des Fiesta erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Golf wurde schwerverletzt ins Krankenhaus nach Limburg verbracht. Die beiden 35 - jährigen Frauen, Insassen des Golf, die in Ellar und Bad Endbach wohnhaft sind, wurden ebenfalls schwerverletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Im Verlauf der Absperrung kam es zu einem Folgeunfall in der Nähe der Unfallstelle. Dabei entstand an zwei Fahrzeugen leichter Sachschaden. Die L 3022 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden komplett gesperrt. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens wird auf 41.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell