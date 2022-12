LPI-EF: Zu tief ins Glas geschaut

Landkreis Sömmerda (ots) - In der vergangenen Nacht suchten Einbrecher ein Vereinsheim in Rohrborn auf. Ein Zeuge hatte in den frühen Morgenstunden ein offenes Fenster an dem Gebäude beobachtet und die Polizei informiert. Diebe hatte ein Fenster aufgehebelt und einen Schrank geöffnet. Dabei verursachten sie mehrere hundert Euro Sachschaden. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt ...

mehr