Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trickbetrüger schlagen zu

Erfurt (ots)

In Erfurt ist eine Frau auf die bekannte WhatsApp Betrugsmasche reingefallen. Am Dienstagnachmittag wurde die 60-Jährige von ihrem vermeintlichen Sohn über den Nachrichtendienst kontaktiert. Dieser gab mit unbekannter Nummer an, dass sein Handy defekt sei und er nun deswegen Geld benötige. Die Frau wollte helfen und überwies mehr als 2.500 Euro. Die Polizei warnt eindringlich davor, Geldforderungen nachzukommen, die per WhatsApp von unbekannten Nummern gestellt werden. Rufen Sie ihre Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer an. Vergewissern Sie sich, mit wem sie es zu tun haben und stellen Gegenfragen. Machen Sie Unbekannten gegenüber niemals Angaben zu Ihren Vermögensverhältnissen. (JN)

