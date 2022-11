Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Brände an einem Tag

Erfurt (ots)

Polizei und Feuerwehr mussten gestern gleich zu zwei Brandfällen in Erfurt ausrücken.

In der Mittagszeit hatte eine 74-jährige Frau in Melchendorf ihr Essen auf dem Herd unbeaufsichtigt gelassen. Der Topf fing schließlich Feuer. Als die Frau einen Löschversuch unternahm, breitete sich der Brand weiter aus. Die Küche wurde vollkommen zerstört. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Frau kam leichtverletzt in ein Krankenhaus.

In den Abendstunden brannte es aus noch ungeklärter Ursache in einer Wohnung in Gispersleben. Das Wohnzimmer eines Seniorenpaares stand in Vollbrand. Die beiden Anwohner im Alter von 76 und 77 Jahren sowie deren Hund wurden von der Feuerwehr aus der Wohnung gerettet. Das Paar erlitt durch den Rauch leichte Verletzungen. Die Wohnung ist gegenwärtig unbewohnbar. Zur Höhe des Sachschadens kann gegenwärtig noch keine Aussage getroffen werden. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell