LPI-EF: Gasflaschen gestohlen

Erfurt (ots) - Polizei und Feuerwehr mussten gestern gleich zu zwei Brandfällen in Erfurt ausrücken. In der Mittagszeit hatte eine 74-jährige Frau in Melchendorf ihr Essen auf dem Herd unbeaufsichtigt gelassen. Der Topf fing schließlich Feuer. Als die Frau einen Löschversuch unternahm, breitete sich der Brand weiter aus. Die Küche wurde vollkommen zerstört. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Frau kam leichtverletzt in ein Krankenhaus. In den Abendstunden ...

