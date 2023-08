POL-LM: Berichtigung zur Meldung Tödlicher VU in der Gemarkung Ellar

Limburg (ots) - 1. Versuchter Einbruch in Einkaufsmarkt, Limburg-Linter, Mainzer Straße, Freitag, 25.08.08, 03.25 Uhr (eh)Am frühen Freitagmorgen versuchten Einbrecher in einen Einkaufsmarkt in der Mainzer Straße in Limburg-Linter einzubrechen. Die Täter machten sich gegen 03.25 Uhr mit einem Hebelwerkzeug an ...

mehr