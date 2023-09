Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen 56-jähriger Zollbeamter bei Routinekontrolle angefahren

Gelsenkirchen (ots)

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach einem Vorfall bei einer Fahrzeugkontrolle. Zwei Zollbeamte haben am Donnerstagabend, 7. September 2023, gegen 20.35 Uhr auf dem Autobahnrastplatz "Resser Mark" an der A2 Fahrtrichtung Hannover einen 26 Jahre alten Mann aus Dortmund angehalten und wollten ihn kontrollieren. Aus bislang nicht bekannten Gründen fuhr der Fahrer des Kleinwagens aus dem Stand an und erfasste einen 56 Jahre alten Beamten. Rettungskräfte brachten den verletzten Mann ins Krankenhaus, das er später bereits wieder verlassen konnte. Der zweite Zollbeamte schoss auf den flüchtenden Kleinwagen. Das Auto verunfallte wenige Kilometer hinter dem Rastplatz auf der Autobahn ohne Fremdeinwirkung. Der Tatverdächtige verletzte sich dabei leicht und wurde nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus ins Gewahrsam gebracht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

