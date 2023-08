POL-HOM: Körperverletzung auf dem Bahnhofsvorplatz in Homburg

Homburg (ots) - In der Zeit vom 19.07.2023 bis zum 28.07.2023 wurde am Ortseingang Homburg Jägersburg, aus Richtung Bexbach Höchen kommend, das Ortseingangsschild von einer bislang unbekannten Person entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Homburg (06841/1060). Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

