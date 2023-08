POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Kirkel-Limbach

Blieskastel (ots) - In der Nacht vom 28.07.2023 auf 29.07.2023 wurde in Blieskastel-Niederwürzbach der Lack der Fahrzeugfront eines Seat Arona mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Währen der Tatzeit stand das Fahrzeug in der Bezirksstraße in Blieskastel Niederwürzbach. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Homburg (06841/1016) oder Blieskastel (06842/9270). ...

