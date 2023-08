POL-HOM: Körperverletzung vor dem Jobcenter in Homburg

Blieskastel (ots) - Am Mittwoch den 26.07.2023, zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Straße Zum Rosenhof in Blieskastel Blickweiler. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den gegenüber Anwesen 9 am Fahrbahnrand geparkten grauen Peugeot des Geschädigten und verursachte einen Sachschaden im Heckbereich. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss ohne die erforderlichen ...

