Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Blieskastel OT Blickweiler

Blieskastel (ots)

Am Mittwoch den 26.07.2023, zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Straße Zum Rosenhof in Blieskastel Blickweiler. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den gegenüber Anwesen 9 am Fahrbahnrand geparkten grauen Peugeot des Geschädigten und verursachte einen Sachschaden im Heckbereich. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

