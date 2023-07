Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer touchierte am Samstag dem 29.07.2023, in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 14:30 Uhr, auf einem Parkplatz in der Uhlandstraße in Homburg, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen geparkten roten Audi A 3 Cabriolet mit HOM-Kreiskennzeichen. Der Audi wurde hierbei im Bereich des hinteren linken Stoßfängers sowie des linken Seitenteiles erheblich beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Es ist davon auszugehen, dass das unfallverursachende Fahrzeug, vermutlich ein Pkw, großflächige rote Farbanhaftungen des Audi vorweist.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) oder an den Polizeiposten in Bexbach (06826/9207288).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell