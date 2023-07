Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Reifenplatzer überführt Trunkenbold

Dannstadt-Schauernheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen Mitternacht, fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Schifferstadt ein Pkw in der Friedensstraße auf, da dieser zuvor mit einem quietschenden Reifen abgebogen war. Bei der anschließenden Kontrolle konnte nicht nur festgestellt werden, dass der Reifen geplatzt war, sondern auch, dass der 31-jährige Fahrzeuglenker aus Dannstadt-Schauernheim unter Alkoholeinfluss stand. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Der geplatzte Reifen resultierte von einer vorherigen Kollision mit einem Bordstein. Da sich der Mann in der Folge immer aggressiver zeigte, durfte er den Rest der Nacht in einer Zelle verbringen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

