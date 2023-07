POL-PDLU: Kontrollen der Polizei

Dudenhofen (ots) - Im Zeitraum vom 02.07.2023, 18:00 Uhr bis 03.07.2023, 16:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Gartenhaus und einen Bauwagen in einem Schrebergarten am Badeplatz ein und entwendeten zwei Rasenmäher, zwei Akkus, eine Benzinpumpe und eine Fräsmaschine. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 800EUR Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag im Bereich am Badeplatz verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich an die ...

