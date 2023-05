Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Motorradunfall

Bühl (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 16:15 Uhr kam es an der Kreuzung Adalbert-Stifterstraße zu einem Unfall mit zwei beteiligten Motorrädern. Als ein 17-jähriger Kraftrad-Fahrer in die Rungsstraße einfuhr, berührte er offenbar einen 57-jährigen Motorradfahrer, wodurch es zum Unfall kam. Beide Verkehrsteilnehmer wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell