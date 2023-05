Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Angriff auf Polizeibeamtin

Altena (ots)

Auf einer Feier an der Friedhofstraße kam es Sonntag, gegen 2 Uhr, zu einer Schlägerei. Aus dem Opfer sollte kurz darauf jedoch ein mutmaßlicher Täter werden. Zunächst war eine Streife angerückt, weil fünf bisher unbekannte Personen einen 18-jährigen Altenaer angegriffen und geschlagen haben sollen. Hierbei verletzten sie ihn leicht. Hintergrund sollen vorangegangene verbale Streitigkeiten auf der Feier gewesen sein. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um den Mann. Während er im Rettungswagen versorgt wurde, sprach eine Polizeibeamtin auf dem Zugangspodest in der Tür stehend mit ihm und nahm den Sachverhalt auf. Unvermittelt sprang der nun Tatverdächtige auf, und schubste die Polizistin vom Podest hinunter in einen Dornenbusch. Hierdurch verletzte er sie leicht. Anschließend rannte er davon und konnte nicht mehr angetroffen werden. Polizeistreifen waren in der Nacht weiter im Umfeld der Veranstaltung präsent und konnten den Tatverdächtigen gegen 3.30 Uhr erneut antreffen und ihn mit zur Wache nehmen. Von dort wurde er an Angehörige übergeben. Gegen ihn wird wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. (dill)

