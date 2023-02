POL-FR: Lauchringen: Zeugensuche nach gefährlichem Überholvorgang

Freiburg (ots) - Umkirch - 2,5 Promille pustete ein Autofahrer am Dienstag, dem 28.02.2023, gegen 03:00 Uhr nachts, in das Alkoholkontrollgerät der Polizeibeamten. Der Mann war in der Brugesstraße in Umkirch in eine Polizeikontrolle des Polizeirevier Breisach geraten. Eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheines waren die Folge. Eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Freiburg wird vorgelegt. ...

