Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Verfolgungsfahrt

Freiburg (ots)

Breisach - Am Montag, 27.02.2023, entschloss sich eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Breisach gegen 11:00 Uhr, einen silbernen Mercedes zu kontrollieren, nachdem dieser den Beamten in der 30er Zone durch eine recht hohe Fahrgeschwindigkeit aufgefallen war. Zunächst fuhr die Polizei dem Mercedes hinterher und überholte schließlich auf der L104, um danach Anhaltezeichen zu geben. Anstatt aber der Polizei nach links in die Hafenstraße zu folgen, beschleunigte der Mercedesfahrer und fuhr in Richtung Vogtsburg weiter. Es kam zu einer Verfolgungsfahrt mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht. In Achkarren fuhr der Flüchtende teils mit über 80 km/h. Noch im Ort flüchtete er zu Fuß, konnte aber eingeholt und festgenommen werden. Der 22jährige bestritt, mit dem Fahrzeug gefahren zu sein. Ein Alkoholtest verlief negativ. Ob sich der Verdacht auf eine Drogenbeeinflussung bestätigt, wird das Ergebnis der durchgeführten Blutentnahme zeigen. Bei dem Pkw handelte es sich um das Fahrzeug der Mutter. Der junge Mann wird bei der Staatsanwaltschaft auch nach § 315d (1) Nr. 3 StGB wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen zur Anzeige gebracht.

