Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Pfarrkirche mit Farbe besprüht - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Unbekannte besprühten die Türe des Seiteneingangs einer Pfarrkirche in der Adolf-Müller-Straße mit schwarzer Farbe. Die Tat fand am vergangenen Wochenende, Freitag, 24.02.2023 bis Sonntag, 26.02.2023, statt. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am vergangenen Wochenende rund um die Pfarrkirche gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

