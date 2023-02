Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hasel: Auto überholt Lkw trotz Gegenverkehr - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Mit seinem Audi A3 überholte am Montag, 27.02.2023 gegen 19.30 Uhr, ein 22 Jahre alter Mann einen Lkw auf der B 518, vor dem Parkplatz Eichener Höhe. Aufgrund von entgegenkommenden Fahrzeugen scherte der 22-Jährige zu früh wieder ein und kollidierte mit seiner rechten Fahrzeugseite mit dem Führerhaus des Lkws. An dem Lkw entstand Sachschaden von rund 750 Euro, am Audi rund 4000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt auch hinsichtlich einer Gefährdung des Gegenverkehrs. Hierfür sucht das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) jene Verkehrsteilnehmer, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können. Insbesondere die fahrzeugführenden Personen, die zum Unfallzeitpunkt die Fahrbahn in entgegengesetzter Richtung befuhren.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell