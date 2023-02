Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Geldwechseldiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 24.02.2023, gegen 10.30 Uhr, wurde eine 71-jährige Frau auf einem Parkplatz eines großen Lebensmittelgeschäftes in der Straße "Am Sonnenstück" von einem unbekannten Mann angesprochen und gefragt, ob sie ihm eine Zwei-Euro-Münze wechseln könne. Die Dame holte ihre Geldbörse heraus, öffnete diese und der unbekannte Mann habe in die Geldbörse gegriffen. Zuhause bemerkte die Dame das Fehlen ihrer Geldscheine in Höhe von 260 Euro. Es liegt die Vermutung nahe, dass der unbekannte Mann in einem unbeobachteten Moment die Geldscheine aus der Geldbörse zog. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Etwa 40 Jahre alt, normale Statur und braune Hautfarbe. Er soll gut gekleidet gewesen sein und mit einem ausländischen Akzent gesprochen haben. Der Polizeiposten Kandern, Telefon 07626 977800, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können.

