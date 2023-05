Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bagger-Scheiben beschädigt/ Betrunkener beleidigt Polizisten

Schalksmühle (ots)

Bisher unbekannte Täter beschädigten die Fensterscheiben zweier Bagger auf der A45-Baustelle Sterbecke. Wer hat in der Nacht zu Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizeiwache Halver entgegen. (dill)

Samstagabend meldeten Zeugen eine betrunkene Person am Rathausplatz, die immer wieder ihre Hose runterziehe. Polizeibeamte trafen den mit über 3 Promille stark alkoholisierten Schalksmühler an. Er weigerte sich, einem Platzverweis nachzukommen und beleidigte zudem die Beamten u.a. als "Drecksschwein, die sich ficken sollen". Er wurde darauf in Gewahrsam genommen und schlief seinen Rausch in einer Zelle aus. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell