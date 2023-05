Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßlicher Mehrfach-Dieb erwischt

Randalierer im Parkhaus/ Diebe im Seniorenzentrum/ Brennender Pkw

Lüdenscheid (ots)

Ein Zeuge meldete Freitagvormittag eine verdächtige Person. Der Lüdenscheider (39) war an der Knapper Straße beobachtet worden, wie er das unverschlossene Fahrzeug eines Lieferanten öffnete und daraus ein Handy an sich nahm. Der Zeuge hielt ihn fest und rief die Polizei. Die Beamten fanden daraufhin Amphetamin sowie weiteres Diebesgut in Form von Parfum aus zwei vorangegangenen Ladendiebstählen u.a. aus einer Drogerie. Die Beamten stellten alles sicher und nahmen ihn zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Gegen ihn wird wegen dreier Diebstähle sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (dill)

Zeugen meldeten Samstag, 1.35 Uhr, Randalierer im Parkhaus an der Freiherr-vom-Stein-Straße. Als die Geschädigten zu ihrem dort geparkten Cabrio zurückkehrten, hatte es sich eine Gruppe von etwa zehn Personen dort bequem gemacht. Alle ergriffen die Flucht. Eine Person aus Lüdenscheid (19) bekamen sie zu packen und hielten ihn fest bis zum Eintreffen der Polizei. Wie sich herausstellte, hatte die Gruppe eine Bluetooth-Box entwendet, gegen das Fahrzeug gespuckt, uriniert und getreten sowie den Fahrersitz beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die Angaben zu den anderen Tatverdächtigen machen können. (dill)

Sonntag, kurz nach 4 Uhr, brannte an der Kölner Straße ein Renault Master. Die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. (dill)

Zwei Unbekannte haben am Montag mehrere Bewohner des Seniorenzentrums an der Parkstraße bestohlen. Betroffen sind mindestens zwei Seniorinnen und ein Senior. In einem Fall klopften die Männer an das Zimmer einer Frau und behaupteten, sie müssten den Rollstuhl der Frau reparieren. Stattdessen durchsuchten sie jedoch Schubladen und Schränke und verschwanden ohne weitere Erklärungen oder Abschiedsgruß. Sie sprachen nur schlecht Deutsch und wurden beide auf etwa 25 bis 30 Jahre und eine Größe von 1,65 Meter geschätzt. Der eine Tatverdächtige trug eine braune Kappe, ein dunkles T-Shirt und eine dunkle Hose. Er hat schwarze Haare. Sein Begleiter hat einen dunklen, kurzen Bart und braune Haare. Er trug einen hellgrauen Adidas Jogginganzug. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

Am Montag kurz nach 0 Uhr entdeckte ein vorbeifahrender Zeuge ein brennendes Auto am Rand der Herscheider Landstraße. Er informierte die Feuerwehr, die das Feuer löschte. Der 5er BMW parkte dort bereits seit längerer Zeit. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um Hinweise unter Tel. 9099-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell