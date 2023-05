Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Anhänger aufgebrochen/ Container aufgeflext/ Zelte aufgeschlitzt

Kierspe (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu vergangenem Freitag einen Anhänger aufgebrochen. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz der Gesamtschule an der Otto-Ruhe-Straße. Ob die Täter Beute machten, ist nicht bekannt. Sie richteten jedoch Sachschaden an. Hinweise zum Vorfall nimmt die Wache in Meinerzhagen entgegen. (dill)

Einbrecher flexten am Schützenplatz die Schlösser von zwei Containern auf. Beute machten die Täter jedoch keine. Sie flüchteten unerkannt und hinterließen Sachschaden. Die Tat soll sich bereits zwischen dem 20.5. und 25.5. ereignet haben. Wer hat die Täter gesehen? (dill)

Im Rahmen eines Sportturniers befand sich in der Nacht zu Samstag ein Zeltlager am Felderhof. Unbekannte Diebe schnitten in Abwesenheit des Campers die Wand eines Zeltes nahe des Skaterparks auf und entwendeten zwei Rucksäcke mit Sportbekleidung. Die Tat fiel Samstag, gegen 1 Uhr auf. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell