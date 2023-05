Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schlägerei vor Spielhalle

Mehrere Kleinbrände

Rollerdiebstahl angezeigt

Iserlohn (ots)

Vor einer Spielhalle an der Rahmenstraße gerieten Freitag, 21 Uhr, zwei Personen aneinander. Ein Iserlohner (34) soll einen anderen (55) mit einem Taschenmesser bedroht haben. Daraufhin trat das Opfer seinem Gegenüber in den Genitalbereich. Anschließend entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung, in deren Verlauf beide leicht verletzt wurden und eine Brille zu Bruch ging. Polizeibeamte legten Anzeigen wegen Bedrohung und Körperverletzung vor und beschlagnahmten das Taschenmesser. Die teils erheblich alkoholisierten Beteiligten erhielten Platzverweise. (dill)

Samstag brannte es in kurzer Zeit an drei Stellen. "Am Lietbach" hatten Unbekannte gegen 0 Uhr Zeitungen in Brand gesteckt. Zeugen hatten zuvor 8-9 Männer zwischen 16-18 Jahren beobachtet, die dort gezündelt haben sollen. Sie konnten trotz Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Um 00.27 Uhr setzten Unbekannte einen Altpapiercontainer an der Arpkestraße in Brand. Gegen 1.30 Uhr befand sich der Tatort an der Nußbergstraße. Auch hier wurde ein Container in Brand gesteckt. In allen Fällen wurde auch die Feuerwehr aktiv. Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen wegen Sachbeschädigung. (dill)

Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Samstag einen schwarzen Motorroller vom Typ "Explorer" mit dem Kennzeichen OAT-245. Das Fahrzeug stand am Kurt-Schumacher-Ring. Wer kann Angaben zu den Dieben oder zum Verbleib des Fahrzeugs machen? (dill)

Anwohner am Westertor hörten Sonntag, etwa 2.45 Uhr, verdächtige Geräusche von der Straße. Zwei Täter hatten offenbar versucht, die Tür zu einem Haus mit anliegender Gaststätte aufzubrechen. Dies misslang. Die Einbrecher rannten davon. Die beiden Männer waren ca. 30 Jahre alt. Ein Täter trug eine dunkle Kappe sowie eine dunkle Jacke und floh Richtung Hans-Böckler-Straße. Sein Begleiter trug eine hellere Jacke und eine dunkle Kappe und rannte zur Kluse. Trotz Fahndung konnten keine Verdächtigen mehr angetroffen werden. An der Tür entstand Sachschaden. Nun wird wegen versuchten Einbruchdiebstahls ermittelt. (dill)

