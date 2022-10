POL-HAM: Vermeintlicher Mitarbeiter einer Staubsaugerfirma beklaut Senior

Hamm-Mitte (ots) - Ein unbekannter Mann hat am frühen Sonntagmorgen, 23. Oktober, auf dem Ostenwall eine Frau bedrängt und flüchtete anschließend. Um 5.55 Uhr griff der Unbekannte die 31-Jährige in Höhe der dortigen Glascontainer an, indem er sie bedrängte und ihr an den Hals fasste. Als die Frau aus Paderborn um Hilfe schrie, flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Südstraße. Laut Zeugenangaben ist er geschätzt ...

mehr