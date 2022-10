Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrgast beraubt Taxifahrer

Hamm-Heessen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Sonntag, 23. Oktober, einen Taxifahrer unter Vorhalt eines Messers auf der Kleinen Amtsstraße beklaut und flüchtete.

Um 18.55 Uhr stieg der Mann am Hauptbahnhof in das Taxi ein und wollte zum Bahnhof in Heessen gefahren werden. Als der 54 Jahre alte Taxifahrer aus Hamm vor dem dortigen Eingang anhielt, zog der unbekannte Fahrgast ein Messer hervor und forderte das Portemonnaie des Taxifahrers. Als dieser das Geld aushändigte, flüchtete der Unbekannte in Richtung des Fußgängerwegs am Dasbecker Weg.

Der Mann ist zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß und muskulös. Er hat sehr kurze Haare und trug eine schwarze Jacke sowie einen blauen oder schwarzen Mundschutz.

Hinweise zu dem Unbekannten werden telefonisch unter 02381 916-0 oder als Email an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegengenommen. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell