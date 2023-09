Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerer Raub in der Feldmark

Gelsenkirchen (ots)

Nichts ahnend lief ein 41-jähriger Gelsenkirchener in der Nacht von Donnerstag, 7. September 2023 auf Mittwoch, 8 September 2023, gegen 0.30 Uhr über die Küppersbuschstraße, als sich ihm mehrere Männer näherten. Plötzlich ergriff einer dieser Männer den 41-Jährigen und stieß ihn zu Boden. Dann traten die bislang unbekannten Täter unvermittelt auf den am Boden liegenden ein. Einer der Männer hielt dabei ein Messer in der Hand, ohne es einzusetzen. Ein weiterer nutzte die hilflose Lage des Gelsenkircheners aus und entriss ihm seine Umhängetasche und seine schwarze Kappe der Marke "Nike". Die Tasche konnte im Umfeld des Tatorts aufgefunden werden, jedoch wurde das darin befindliche Bargeld und eine Goldkette entwendet. Bei dem gewalttätigen Übergriff wurden die beiden Smartphones und die Bauchtasche des 41-Jährigen beschädigt. Der Mann wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen vor Ort behandelt. Ein Täter war circa 1,75 Meter groß, hatte kurze dunkle Haare, circa 27 Jahre alt und war von sportlicher Statur.

Hinweise zu den Räubern bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

