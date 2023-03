Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Falscher Handwerker erbeutet Schmuck

Bremerhaven (ots)

Unter dem Vorwand Handwerker zu sein, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter am gestrigen Dienstagvormittag, 28. März, Zutritt zur Wohnung einer älteren Dame in Bremerhaven-Lehe. Der Dieb konnte Schmuck erbeuten. Die Polizei warnt eindringlich davor, nicht bestellte Handwerker oder andere Fremde in die Wohnung zu lassen.

Gegen 11.15 Uhr klingelte ein Mann an der Haustür einer 75-Jährigen in der Eichendorffstraße. Er erklärte der Dame, dass es zu einem Rohrbruch gekommen sei und er nun Reparaturarbeiten im Badezimmer durchführen müsse. Die Seniorin ließ den vermeintlichen Handwerker rein und begab sich mit ihm ins Badezimmer. Der Unbekannte bat die Frau in seiner Anwesenheit einige Zeit Wasser laufen zu lassen. Als die Bremerhavenerin durch einen Badezimmerspiegel eine weitere männliche Person in ihrer Wohnung bemerkte, der in ihr Schlafzimmer ging, wurde sie skeptisch und brach die angeblichen Reparaturarbeiten ab. Die Unbekannten verließen die Wohnung und entfernten sich unerkannt. Als die 75-Jährige ins Schlafzimmer ging und die durchwühlten Schubladen sah, war schnell klar, dass sie Opfer einer Straftat geworden ist und sie rief die Polizei. Nach bisherigem Erkenntnisstand hatten der bzw. die unbekannten Täter Schränke und Schubladen geöffnet, durchwühlt und dabei diversen Schmuck erbeutet.

Die Polizei sucht nun die unbekannten Täter, wobei der eine als männlich und ca. 1.70 Meter groß beschrieben wird. Er sprach akzentfreies Hochdeutsch. Der vermeintliche Komplize wird lediglich als männlich und über 40 Jahre alt beschrieben. Beide sollen mit blauen Arbeitsanzügen bekleidet gewesen sein und graue Handschuhe getragen haben. Zeugen, die Hinweise zu den Gesuchten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bremerhaven unter der Rufnummer 0471/953-4444 zu melden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor solchen Trickdieben! Lassen Sie keine Ihnen unbekannten Personen in Ihre Wohnung! Wenn Sie sich unsicher sind, fragen Sie Nachbarn, Freunde oder Verwandte um Unterstützung. Hilfe bekommen Sie auch immer bei Ihrer Bremerhavener Polizei unter der Notrufnummer 110.

