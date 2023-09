Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendliches Trio gestellt nach Raubdelikt in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 08. September 2023, gegen 21:00 Uhr haben drei in Gelsenkirchen wohnhafte Jugendliche im Alter von 14- 16 Jahren einen 16 Jahre alten Gelsenkirchener am Busbahnhof Buer beim Verlassen der Straßenbahn angesprochen. Nachdem man zunächst nach einem Euro gefragt habe, sei der Geschädigte aufgefordert worden, seine Geldbörse heraus zu holen. Als der Geschädigte der Aufforderung nicht nachgekommen sei, habe einer der Tatverdächtigen ein Messer gezogen. Die Tatverdächtigen haben den Geschädigten festgehalten und anschließend ein mitgeführtes Getränk entwendet, bevor sie zunächst zu Fuß flüchteten. Im Rahmen der Ermittlungen konnten Polizeikräfte drei Tatverdächtige im Nahbereich zum Tatort feststellen, die beim Erblicken der Polizei flüchten wollten. Zwei der drei Tatverdächtigen konnten auf der Flucht sofort gestellt werden, der dritte Tatverdächtige konnte später ermittelt werden. Die Tatverdächtigen wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen den Erziehungsberechtigten überstellt. Das Trio erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

