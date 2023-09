Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Randalierer nach Widerstand in Gewahrsam genommen

Gelsenkirchen (ots)

Wegen eines Randalierers wurden Polizeibeamte am Sonntag, 10. September 2023, gegen 01:17 Uhr zur Bickernstraße in Bismarck gerufen. Dort trafen die Beamten einen 30jährigen Bochumer an, der die Gäste einer Hochzeitsfeier fortwährend verbal aggressiv anging. Um mögliche Straftaten wie Körperverletzungsdelikte zu verhindern, erhielt der offensichtlich betrunkene Mann mehrere Platzverweise, denen er jedoch nicht nachkam. Das Verhalten des Mannes steigerte sich jetzt soweit, dass ein körperlicher Angriff auf einen Polizeibeamten zu befürchten stand. Bei der sich hierauf anschließenden Ingewahrsamnahme leistete der Störer widerstand. Er wurde schließlich gefesselt und zur Ausnüchterung und Verhinderung von Straftaten in das Zentralgewahrsam eingeliefert. Während der Fahrt zum Gewahrsam beleidigte er einen Polizeibeamten und ließ sich weiterhin nicht beruhigen. Da er trotz Fesselung mehrfach versuchte einem Beamten während der Fahrt Kopfstöße zu versetzen, musste die Weiterfahrt unter zusätzlicher Fixierung des Kopfes des Mannes erfolgen. Die Beamten verblieben unverletzt. Den 30jährigen Mann erwarten nun Strafverfahren wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

