POL-WAF: Beckum, bei Arbeiten vom Dach gestürzt

Warendorf (ots)

Am Samstagvormittag, 07.01.2023, verunglückte ein 63-jähriger Ahlener in der Beckumer Innenstadt. Der Mann war bei Installationsarbeiten von dem Flachdach eines Gebäudes auf den Boden gestürzt und hatte dabei schwere Verletzungen erlitten. Die Rettungsleitstelle forderte einen Rettungshubschrauber und die Polizei an. Der Verletzte wurde schließlich mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Akute Lebensgefahr bestand zu diesem Zeitpunkt nicht. Die Polizei fertigte einen Ermittlungsbericht für die zuständigen Aufsichtsbehörden.

