Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizeieinsatz am Sonntagnachmittag auf einem Tankstellengelände an der Braunschweiger Straße in Gifhorn

Gifhorn (ots)

Am Sonntagnachmittag rief ein 22-Jähriger per Notruf die Polizei um Hilfe. Er befand sich auf einem Tankstellengelände an der Braunschweiger Straße in Gifhorn und sah sich und seinen Bruder durch zwei ihm bekannte Männer bedroht. Einer dieser Männer solle bereits ein Messer in der Hand halten und auf ihn zugehen.

Umgehend fuhren mehrere Einsatzkräfte der Polizei Gifhorn zum Einsatzort. Dort trafen sie auf vier Männer. Da zunächst nicht eindeutig erkennbar war, wer genau das genannte Messer bei sich hatte, wurden alle vier aufgefordert sich auf den Boden zu legen. Zwei Beamte nahmen aufgrund der akuten Gefährdungssituation ihre Dienstwaffe in die Hand.

Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der 22-Jährige aufgrund einer vergangenen Streitigkeit durch den 45-Jährigen bedroht wurde. Bei dem dabei in der Hand gehaltenen vermeintlichen Messer handelte es sich um einen nicht ausgefahrenen Teleskopschlagstock.

Gegen den 45-Jährigen wurden Verfahren wegen Bedrohung und Beleidigung sowie wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Der Teleskopschlagstock wurde sichergestellt. Gegen den ebenfalls 45-Jährigen Begleiter wurde ebenso ein Verfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

