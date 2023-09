Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Bedrohung auf dem Trödelmarkt an der Trabrennbahn

Gelsenkirchen (ots)

Ein 69-jähriger Gelsenkirchener erschien am Samstag, 9. September 2023, auf einer Polizei-wache und schilderte den Beamten eine Bedrohung zu seinem Nachteil. Er befand sich am gleichen Tag gegen 7.30 Uhr auf dem Flohmarkt an der Trabrennbahn in der Feldmark und wurde auf einen Verkaufsstand eines ihm bekannten Mannes aufmerksam. Folglich geriet er mit dem 47-jährigen Standbetreiber aus Oberhausen in einen verbalen Streit über die angebotenen Waren. Im Laufe dieses Streits zog der 47-Jährige ein Messer und bedrohte den 69-Jährigen, weshalb sich dieser unmittelbar entfernte und die Polizeiwache aufsuchte. Streifenbeamte fuhren zu dem Flohmarkt und stellten die Personalien des tatverdächtigen Mannes fest. Dabei wurden nicht zertifizierte Tabakwaren und Arzneimittel an dem Stand des Oberhauseners gefunden, die dieser zum Verkauf anbot. Die Beamten stellten die Waren sicher und fertigten entsprechende Strafanzeigen.

